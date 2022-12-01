Воробьев провел встречу с супругами военнослужащих - участников СВО

Издание пишет, Андрей Воробьев рассказал, что знает об определенных проблемах в военном городке и их уже удалось решить. Также он отметил, что власти Московской области сделают все необходимое, чтобы жены военнослужащих оперативно получали помощь в решении бытовых вопросов, пишет newizv.ru.
На встрече присутствовала жена одного из военнослужащих Екатерина, которая сейчас находится в декретном отпуске, а в свободное время занимается рукоделием. Она вручила главе региона символический подарок - брошь с буквой Z в цветах георгиевской ленточки. Женщина рассказала, что все офицеры просили передать губернатору слова благодарности за поддержку.
Еще одна жена военнослужащего по имени Евгения тоже не работает, так как воспитывает маленькую дочь. Она организовала в гарнизоне сбор помощи для военных и отправляет на передовую вещи, продукты, а также деньги.
На встрече также присутствовала Анна - тоже супруга одного из военнослужащих. Она отметила, что в военном городке происходят положительные изменения: провели благоустройство, отремонтировали детскую площадку, лифты, систему освещения, а также выполнили работы в сфере ЖКХ.
Женщины обратились к губернатору с просьбой сделать в больнице Наро-Фоминска собственную лабораторию, чтобы им не приходилось долго ждать результатов анализов. Воробьев сказал, что даст поручения для проработки данного вопроса. Кроме этого, по просьбам присутствующих глава Подмосковья пообещал ускорить ремонтные работы в спортивном клубе гарнизона, чтобы туда могли ходить дети военнослужащих. Супруги военнослужащих пожаловались на трудности с получением пособий: они прописаны по одному адресу, а проживают по другому, поэтому не могут воспользоваться льготой на оплату “коммуналки”. Присутствовавший на встрече глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ пообещал проработать данный вопрос совместно с органами социальной защиты.