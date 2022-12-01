Воробьев провел встречу с супругами военнослужащих - участников СВО

Женщины обратились к губернатору с просьбой сделать в больнице Наро-Фоминска собственную лабораторию, чтобы им не приходилось долго ждать результатов анализов. Воробьев сказал, что даст поручения для проработки данного вопроса. Кроме этого, по просьбам присутствующих глава Подмосковья пообещал ускорить ремонтные работы в спортивном клубе гарнизона, чтобы туда могли ходить дети военнослужащих. Супруги военнослужащих пожаловались на трудности с получением пособий: они прописаны по одному адресу, а проживают по другому, поэтому не могут воспользоваться льготой на оплату “коммуналки”. Присутствовавший на встрече глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ пообещал проработать данный вопрос совместно с органами социальной защиты.