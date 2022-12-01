В России изобретен способ мгновенно лечить рак

Однако отечественным исследователям удалось усовершенствовать данную технологию, так что теперь для уничтожения раковой опухоли достаточно одного импульса в доли секунды. По словам заведующего лабораторией медицинской физики ИЯИ РАН Сергея Акулиничева, испытания на тканях уже завершены, и после экспериментов на животных новый метод будет опробован на онкологических больных. На сегодняшний день ультрафлеш-режим на протонном ускорителе доступен только в одном месте в мире: в нашем институте, подчеркнул ученый.