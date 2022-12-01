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В России изобретен способ мгновенно лечить рак

Сегодня, 11:33
Фото: piqsels.com
Специалисты Института ядерных исследований РАН в Троицке усовершенствовали перспективный метод радиотерапии, благодаря чему появилась возможность уничтожать раковые клетки одним-единственным импульсом.

Протонную терапию (флеш-режим) в западных странах используют с конца 90-х — начала 2000-х годов, и этот метод, включающий в себя несколько облучений длительностью в полсекунды, оказался в разы результативнее ранее существующих способов лечения онкологических заболеваний, пишет Pravda.Ru со ссылкой на РИА Новости.

Однако отечественным исследователям удалось усовершенствовать данную технологию, так что теперь для уничтожения раковой опухоли достаточно одного импульса в доли секунды. По словам заведующего лабораторией медицинской физики ИЯИ РАН Сергея Акулиничева, испытания на тканях уже завершены, и после экспериментов на животных новый метод будет опробован на онкологических больных. На сегодняшний день ультрафлеш-режим на протонном ускорителе доступен только в одном месте в мире: в нашем институте, подчеркнул ученый.

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