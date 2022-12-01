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Ученые заявили, что по ногтям можно определить начало деменции

Сегодня, 11:32
Фото: pxhere.com
Польские исследователи опубликовали научную работу, из которой следует, что о первых признаках надвигающейся деменции свидетельствуют изменения в химическом составе ногтевых пластин.

Деменция может развиться у пожилых людей. Оно выражается в нарушении нормального процесса старения и характеризуется потерей памяти, способности трезво мыслить и выполнять самые обычные ежедневные задачи, пишет Pravda.Ru.

И если раньше диагноз ставился по изменениям в поведении человека, то теперь, по мнению группы ученых из Польши, можно выявить деменцию по внешним признакам. Исследователи установили, что на ранней стадии это заболевание вызывает изменения концентрации в ногтях кальция, магния, ртути и других микроэлементов.

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