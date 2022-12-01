Ученые заявили, что по ногтям можно определить начало деменции

И если раньше диагноз ставился по изменениям в поведении человека, то теперь, по мнению группы ученых из Польши, можно выявить деменцию по внешним признакам. Исследователи установили, что на ранней стадии это заболевание вызывает изменения концентрации в ногтях кальция, магния, ртути и других микроэлементов.