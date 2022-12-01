США решили «укреплять демократические ценности» в Северной Македонии

Стало известно, что в планах у Штатов — предоставление финансирования выпускникам программ обмена с целью использования ими на практике тех приемов и навыков, которые они получили во время обучения в США.
Участники сфокусируются на «борьбе с коррупцией», «укреплении демократических ценностей», «противодействии дезинформации», «продвижении принципов верховенства права» и др., — пишет Russian.rt.com.
Инвестором этого проекта станет Инновационный фонд взаимодействия с бывшими участниками программ обмена, выделив на каждый из грантов от $5 тыс. до $35 тыс.
Заявителями могут стать некоммерческие организации из Северной Македонии.
Кроме того, стало известно о намерении США направить $150 тыс. на проекты, связанные с выпускниками программ обмена между Штатами и Молдовой, расширяющие участие молодых специалистов в мероприятиях Госдепартамента.
Эксперты уверены: подобные инициативы американской стороны подразумевают вмешательство во внутренние дела других государств.