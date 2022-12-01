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США решили «укреплять демократические ценности» в Северной Македонии

Сегодня, 05:35
Американские власти сообщили о намерении выделить не менее $70 тыс. на программы, направленные на «развитие связей между Северной Македонией и США», «противодействие коррупции» и «укрепление демократических ценностей».

Стало известно, что в планах у Штатов — предоставление финансирования выпускникам программ обмена с целью использования ими на практике тех приемов и навыков, которые они получили во время обучения в США.

Участники сфокусируются на «борьбе с коррупцией», «укреплении демократических ценностей», «противодействии дезинформации», «продвижении принципов верховенства права» и др., — пишет Russian.rt.com.

Инвестором этого проекта станет Инновационный фонд взаимодействия с бывшими участниками программ обмена, выделив на каждый из грантов от $5 тыс. до $35 тыс.

Заявителями могут стать некоммерческие организации из Северной Македонии.

Кроме того, стало известно о намерении США направить $150 тыс. на проекты, связанные с выпускниками программ обмена между Штатами и Молдовой, расширяющие участие молодых специалистов в мероприятиях Госдепартамента. 

Эксперты уверены: подобные инициативы американской стороны подразумевают вмешательство во внутренние дела других государств.

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