Сразу после Нового года в Перми снесут около 70% НТО

Как сообщает properm.ru, когда пришла пандемия коронавируса, администрация вместо продления с владельцами НТО договоров аренды земли принудила предпринимателей к заключению дополнительных соглашений об отсрочке демонтажа до 31 декабря 2022 года. Весной этого года сложная экономическая обстановка привела к тому, что федеральные власти решили продлить для НТО договоры аренды, срок которых заканчивается в период с марта 2022-го по март 2026 года. То есть они могли работать еще семь лет без каких-либо ограничений. Но, по мнению чиновников администрации Перми, срок аренды у 200 НТО закончился до этой даты, а стало быть, дополнительное соглашение можно уже не считать документом, который позволил бы НТО дальше работать.