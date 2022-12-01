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Сразу после Нового года в Перми снесут около 70% НТО

Сегодня, 11:30
С 1 января администрация Перми начнет убирать с городских улиц очередные нестационарные торговые объекты (НТО). Под снос пойдет 200 киосков и павильонов из 340, которые находятся на муниципальной земле, и еще свыше 400 из 600, которые были установлены на частных территориях.

Как сообщает properm.ru, когда пришла пандемия коронавируса, администрация вместо продления с владельцами НТО договоров аренды земли принудила предпринимателей к заключению дополнительных соглашений об отсрочке демонтажа до 31 декабря 2022 года. Весной этого года сложная экономическая обстановка привела к тому, что федеральные власти решили продлить для НТО договоры аренды, срок которых заканчивается в период с марта 2022-го по март 2026 года. То есть они могли работать еще семь лет без каких-либо ограничений. Но, по мнению чиновников администрации Перми, срок аренды у 200 НТО закончился до этой даты, а стало быть, дополнительное соглашение можно уже не считать документом, который позволил бы НТО дальше работать.

В итоге в Перми может исчезнуть 200 киосков и павильонов уже после 1 января будущего года. В результате принудительного демонтажа на муниципальной земле смогут работать только около сотни киосков, хотя нормативы предусматривают, что их должно быть не меньше 750.

Помимо этого, горадминистрацией подано 300 исков к предпринимателям. Она требует привести свыше 400 установленных ранее НТО в соответствие с типовыми проектами. А это не просто цвет стен и размер букв на вывесках. Так, площадь павильонов должна составлять ровно 28 или 30 квадратных метров. Но для многих павильонов это много, им достаточно и 10 квадратных метров.

И если городские власти не захотят договариваться с владельцами НТО, в будущем году это чревато непоправимой катастрофической ситуацией, в которой окажется малоформатный торговый бизнес Перми. Как сообщает properm.ru, сюда надо прибавить сотни работников и тысячи жителей. Последние привыкли приобретать нужные товары рядом с домом.

 

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