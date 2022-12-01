Скончался 22-летний футболист аргентинской команды “Атлетико Тукуман”

Как сообщает газета “Известия”, футболист потерял сознание во время тренировки и его отвезли в больницу. Там врачи констатировали смерть молодого человека.
В СМИ появилась информация о том, что спортсмен скончался из-за проблем с сердцем. Представители местной прокуратуры заявили, что вскрытие подтвердило версию о болезни сердца.
Баланта играл за “Атлетико” на правах аренды из колумбийского “Депортиво Кали”. За команду он успел сыграть семь матчей и отдал одну результативную передачу. Также он входил в молодежную сборную Колумбии.