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Скончался 22-летний футболист аргентинской команды “Атлетико Тукуман”

Сегодня, 07:44
Пресс-служба футбольного клуба заявила о смерти 22-летнего полузащитника Андреса Баланта.

Как сообщает газета “Известия”, футболист потерял сознание во время тренировки и его отвезли в больницу. Там врачи констатировали смерть молодого человека.

В СМИ появилась информация о том, что спортсмен скончался из-за проблем с сердцем. Представители местной прокуратуры заявили, что вскрытие подтвердило версию о болезни сердца. 

Баланта играл за “Атлетико” на правах аренды из колумбийского “Депортиво Кали”. За команду он успел сыграть семь матчей и отдал одну результативную передачу. Также он входил в молодежную сборную Колумбии.

#Светлана Павлова
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