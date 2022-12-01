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Шойгу: в 2023 году власти уделят внимание возведению объектов в интересах ядерных сил

Сегодня, 05:38
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ, поделился на заседании коллегии оборонного ведомства планами по созданию перечня объектов капстроительства на следующий год, в котором пристальное внимание будет уделено возведению объектов в интересах ядерных сил.

Кроме того, Шойгу отметил значимость обеспечения сбалансированного подхода к осуществлению строительных работ в пределах планируемых расходов бюджета.

Он сообщил о том, что гособоронзаказ на текущий год будет выполнен на 99% или более. 

Министр также заявил о важности ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры соответственно со временем поставок вооружения и военной техники, — информирует Russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что специальное конструкторское бюро осуществило поставку партии боевых машин РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» для Минобороны РФ.

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