Шойгу: в 2023 году власти уделят внимание возведению объектов в интересах ядерных сил

Кроме того, Шойгу отметил значимость обеспечения сбалансированного подхода к осуществлению строительных работ в пределах планируемых расходов бюджета.
Он сообщил о том, что гособоронзаказ на текущий год будет выполнен на 99% или более.
Министр также заявил о важности ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры соответственно со временем поставок вооружения и военной техники, — информирует Russian.rt.com.
Ранее сообщалось, что специальное конструкторское бюро осуществило поставку партии боевых машин РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» для Минобороны РФ.