Роль общественности в сохранении и развитии национальных языков в России

Вторая роль общественности заключается в помощи государственным органам в разработке и реализации программ по сохранению и развитию национальных языков. Часто общественные организации и активисты нацелены на улучшение и расширение образовательных возможностей для детей и взрослых, говорящих национальными языками. Они работают в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями, организациями и правительственными структурами, чтобы разработать программы обучения национальным языкам и их включение в образовательные стандарты. Они также помогают в создании и распространении учебных материалов на национальных языках, чтобы обеспечить доступность их использования для всех желающих. Сидякин