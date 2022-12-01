Истории, достойные фильма. Автор «Отчизны Дон Кихотов» рассказала, как родился проект

Эти слова про Дон Кихотов применимы ко всем моим героям. Даже к немецким учёным, которые, отправляясь в Сибирь, не знали, что ждет их в пути. Но, стойко перенося все тяготы путешествия, изучали, наблюдали, исследовали окружающий их мир и людей. Нас - сибиряков. Или Гасфорд, человек, у которого было пять европейских дипломов. Он бы мог построить карьеру где-нибудь в столицах. Но он поехал в Омск: организовал судоходство, обустроил город, еще и молодую жену сюда привез. А Чехов, который отправился на Сахалин через всю Сибирь, на перекладных, по бездорожью, в грязь, снег и холод! 30 лет человеку, казалось бы, сиди в Москве, спокойно работай. Но он рвется неизвестно куда, и неизвестно, чем все это для него закончится. И ведь закончилось плохо! Переправляясь через Иртыш, он сильно замерз, промочил ноги. Я нашла публикации омских врачей, к примеру, Марка Рабиновича, одного из основателей службы Скорой помощи в нашем городе. Так вот, он провёл исследование и написал, что именно путешествие Чехова по Сибири обострило и в дальнейшем усугубило развитие у него чахотки.