Истории, достойные фильма. Автор «Отчизны Дон Кихотов» рассказала, как родился проект

«Отчизна Дон Кихотов» — проект омского «12-го канала», посвящённый знаковым для нашего региона людям, тем, кто создавал его историю. Цикл из 20 программ признали лучшим спецпроектом, посвящённым 200-летию Омской области, на конкурсе Союза журналистов. Мы поговорили с автором проекта, Светланой Лазаревой.
О том, как родилась идея
Я давно занимаюсь историческими расследованиями, это моя тема. Много работаю с музеями, изучаю источники, часто натыкаюсь на интересные истории, любопытную информацию. Поэтому, когда приближался юбилей Омской области и нужно было осветить столь значимое событие, решила сделать проект в форме мини-рассказов.
О том, как родилось название
Поначалу я не понимала, как будет называться проект. Банального, обычного названия не хотелось. А потом, изучая путевые дневники Сперанского — он ведь напрямую причастен к учреждению Омской области — я наткнулась на фразу, которую он записал во время путешествия, он назвал Сибирь «настоящей отчизной Дон Кихотов». Я спроецировала эти слова на истории, которые знала, и поняла, что люди, которые едут в Сибирь, обосновываются тут, оседают, хотят раскрыть потенциал места — это всегда люди неординарные. Смелые, отважные, креативные, порой наивные и чудаковатые, они хотят всего и сразу. Они, как Дон Кихот, ещё не знают, чем закончится их странствие, им интересно изучать, наблюдать. И все последующие найденные истории меня в этом убеждали.
Об историях
Эти слова про Дон Кихотов применимы ко всем моим героям. Даже к немецким учёным, которые, отправляясь в Сибирь, не знали, что ждет их в пути. Но, стойко перенося все тяготы путешествия, изучали, наблюдали, исследовали окружающий их мир и людей. Нас - сибиряков. Или Гасфорд, человек, у которого было пять европейских дипломов. Он бы мог построить карьеру где-нибудь в столицах. Но он поехал в Омск: организовал судоходство, обустроил город, еще и молодую жену сюда привез. А Чехов, который отправился на Сахалин через всю Сибирь, на перекладных, по бездорожью, в грязь, снег и холод! 30 лет человеку, казалось бы, сиди в Москве, спокойно работай. Но он рвется неизвестно куда, и неизвестно, чем все это для него закончится. И ведь закончилось плохо! Переправляясь через Иртыш, он сильно замерз, промочил ноги. Я нашла публикации омских врачей, к примеру, Марка Рабиновича, одного из основателей службы Скорой помощи в нашем городе. Так вот, он провёл исследование и написал, что именно путешествие Чехова по Сибири обострило и в дальнейшем усугубило развитие у него чахотки.
О работе
Я тот редкий журналист, который пользуется книгами. У меня много уникальных печатных монографий, подаренных нашими омскими и не только омскими историками. Если отключат интернет, я без работы не останусь, у меня - своя библиотека!
О дальнейших планах
Чем больше работаешь — тем больше открытий. Сегодня для меня это Григорий Потанин! Его судьба могла бы лечь в основу интереснейшего фильма. Незаурядный человек, ученый, путешественник. В одном ряду с Пржевальским, Семёновым-Тян-Шанским. В экспедициях Потанина сопровождала жена — Александра Лаврская. Она стала первой женщиной в Русском географическом обществе, кто совершил сложнейшие переходы в Монголию и на Тибет. К сожалению, ее жизнь закончилась трагически. В последнем путешествии она тяжело заболела и умерла. Потанин же после этого навсегда отказался от экспедиций. Вот история, где есть все: и любовь, и жертвенность, и опасные приключения, и настоящие открытия. И даже продолжение! Два ледника в горах монгольского Алтая были названы в честь отважных исследователей, мужа и жены: один — Потанин, другой — Александрин. И я, конечно, загорелась этой историей, хочется снять фильм. Уверена, Омск и все, что с ним связано — настоящий Клондайк. Были бы только желание и воля взяться за его разработку в поисках золота!