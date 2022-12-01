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Гендиректор РЭО Буцаев рассказал о развитии ESG в РФ на форуме «СО.ЗНАНИЕ»

Сегодня, 16:20
Фото: reo.ru
На ESG-форуме «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, заявил, что понятия ESG и политика устойчивого развития в России появились еще в период СССР.

«Аббревиатура ESG в России появилась не так давно. Но каждый раз, говоря об ESG, с гордостью отмечаю, что вообще институт, последовательная политика устойчивого развития зародились в нашей стране еще в 70-е годы», — рассказал глава РЭО. Его цитирует издание 360tv.ru. Денис Буцаев добавил, что эта политика главным образом окружала экономику и управление. За последние десятилетия новым фактором стала экология. Это очень отрадно, отметил глава РЭО. «Что неотрадно совсем — вошла она уже с негативной повесткой», — подчеркнул Буцаев. 

Нужно обеспечить экономически выгодные условия ведения деятельности для получения эффективной системы сбора ТКО. Для решения этой задачи Российский экологический оператор действует по нескольким направлениям. Так, механизм расширенной ответственности производителей (РОП) работает с 2015 года. Согласно поручению зампреда Правительства РФ Виктории Абрамченко, РОП нужно усовершенствовать. Итогом проделанной работы станет повышение доли утилизации ТКО за счет предоставления мер поддержки утилизаторам в виде экологического сбора.

«В этом плане для нас ESG актуален с точки зрения повышения внимания к тому опыту, который был накоплен», — отметил Буцаев. Он подчеркнул, что его применение сегодня достаточно практичная задача, а самое главное — достижимая.

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