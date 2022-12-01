Гендиректор РЭО Буцаев рассказал о развитии ESG в РФ на форуме «СО.ЗНАНИЕ»

«Аббревиатура ESG в России появилась не так давно. Но каждый раз, говоря об ESG, с гордостью отмечаю, что вообще институт, последовательная политика устойчивого развития зародились в нашей стране еще в 70-е годы», — рассказал глава РЭО. Его цитирует издание 360tv.ru. Денис Буцаев добавил, что эта политика главным образом окружала экономику и управление. За последние десятилетия новым фактором стала экология. Это очень отрадно, отметил глава РЭО. «Что неотрадно совсем — вошла она уже с негативной повесткой», — подчеркнул Буцаев.