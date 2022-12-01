“Единая Россия” в свой день рождения выразила благодарность волонтерам и благотворите

В речи, которую Медведев произнес на открытии мероприятия, отмечено, что волонтерская деятельность “Единой России” в значительной мере развернулась с начала пандемии, во время СВО она была сильно расширена. Председатель партии также обратил внимание слушателей, что исполнители этой работы выполняют ее не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца.