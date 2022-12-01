“Единая Россия” в свой день рождения выразила благодарность волонтерам и благотворите

По всей России, в том числе и в новых регионах, встречи с волонтерами и меценатами провели руководители региональных отделений партии, сообщает Ростовгазета.
А в центральном исполкоме «Единой России» мероприятие провели председатель партии Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Андрей Турчак.
В речи, которую Медведев произнес на открытии мероприятия, отмечено, что волонтерская деятельность “Единой России” в значительной мере развернулась с начала пандемии, во время СВО она была сильно расширена. Председатель партии также обратил внимание слушателей, что исполнители этой работы выполняют ее не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца.
«За чуткость, душевную щедрость, за все ваши добрые дела хочу вас искренне поблагодарить. Надеюсь, что вы и дальше будете помогать людям, тем самым выполняя высокую миссию служения нашей Отчизне», - заявил он.
Андрей Турчак отметил, что партия вместе с волонтерами, общественниками, представителями бизнеса и бюджетной сферы с первых дней спецоперации помогает людям, военнослужащим, бойцам народной милиции ЛНР и ДНР, а также вооруженным силам.
«Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтёрского движения – ещё раз низкий за это поклон», – сказал Турчак.
В свою очередь, участники встречи рассказали о своем участии в волонтерских миссиях, привели примеры конкретной помощи. Ведь их деятельность не ограничивается сбором и отправкой гуманитарных грузов или помощью в приобретении снаряжения для военнослужащих. Они регулярно отправляются на новые территории и в Донбасс и работают непосредственно в этих регионах.
Дмитрий Медведев отметил, подводя итоги встречи, что подобные примеры «заряжают на победу». Об этом пишет ER.RU.
«Победа создаётся не только оружием и экономикой. Победа создаётся силой духа. Вот она у вас есть», - заключил он
С самого начала проведения СВО партия «Единая Россия» оказывает всестороннюю помощь людям Донбасса и тем, кто живет в ЛДНР и новых регионах.
«Благодарим всех омичей, руководителей предприятий, предпринимателей, волонтеров, которые активно помогают в сборе и доставке гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой областей. Регулярно из Омской области отправляются грузовые машины с необходимыми предметами быта, продуктами, строительными материалами.
Мы искренне благодарны каждому омичу, внесшему свой вклад, а также просим не оставаться в стороне остальных. С каждым месяцем наша семья сочувствующих и поддерживающих ЛДНР увеличивается. В настоящее время на новых территориях работают трудовые и медицинские роты, которые помогают местным жителям», - отметил секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной.