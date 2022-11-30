В РФ завершены испытания прототипа устройства для генерации электроэнергии

У устройства могут быть разные габариты, ёмкость накопителя энергии и параметры тока на выходе — все зависит от того, какие у заказчика требования. Данное устройство обеспечит экономите на замене батареек, поскольку его можно эксплуатировать долгое годы. На харвестер уже есть первый заказчик. Им стал стартап «ОрганикСолар» из Санкт-Петербурга. Компания собирается использовать его в глюкометрах.