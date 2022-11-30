В РФ завершены испытания прототипа устройства для генерации электроэнергии

Новое устройство состоит из накопителя энергии и фотовольтаической ячейки, матрицу для которой разработали в РЦГЭ, пишет newsnn.ru. Харвестер собираются применять для питания электроприборов в быту и промышленности. Речь идет о беспроводных выключателях света, пультах от бытовой техники, электрических воротах, замках и сенсорах в умном доме.
По окончании испытаний в ИТМО приступили к уменьшению габаритов контактов и фотовольтаической ячейки. В итоге ее площадь составит не более 1 квадратного сантиметра. За счет миниатюрных габаритов устройство можно будет помещать непосредственно в питаемые приборы. Для беспроводного выключателя, используемого в быту, например, будет достаточно харвестера площадью 2-3 мм².
«Совместно с FlexLab мы решаем уникальную задачу — сделать маленькое устройство с фотовольтаической ячейкой, работающее от освещения», — сообщил Алексей Гостомельский, генеральный директор Российского центра гибкой электроники.
После успешных испытаний прототип устройства представили на выставке «Микроэлектроника-2022» в Сочи. Следующим шагом станет увеличение срока эксплуатации ячейки и уменьшение ее габаритов.
«Наш RnD-центр разработал инновационный материал — перовскитное покрытие для харвестера. Перовскиты дешевы, просты в производстве и уже сейчас преобразовывают 26% энергии солнечного света в электричество. Они обеспечивают большую гибкость формы, что делает их более пригодными для использования в архитектуре», — подчеркнула генеральный директор FlexLab Виктория Желтова.
У устройства могут быть разные габариты, ёмкость накопителя энергии и параметры тока на выходе — все зависит от того, какие у заказчика требования. Данное устройство обеспечит экономите на замене батареек, поскольку его можно эксплуатировать долгое годы. На харвестер уже есть первый заказчик. Им стал стартап «ОрганикСолар» из Санкт-Петербурга. Компания собирается использовать его в глюкометрах.