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Спикер Совфеда Матвиенко пожелала Кудрину удачи на работе в компании "Яндекс"

Сегодня, 20:15
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с заявлением, в котором косвенно подтвердила, что бывший руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин приступает к работе в компании "Яндекс".

На пленарном заседании палаты Матвиенко пожелала Кудрину удачи на новой работе, пишут корреспонденты новостного портала Pravda.Ru. При этом спикер выразила надежду на то, что в топе поисковика отныне чаще будет появляться информация от Совфеда.

"Надеемся, Алексей Леонидович, что Совфед с вашим переходом будут чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем", — заявила Матвиенко.

Напомним, сегодня, 30 ноября 2022 года, в Совете Федерации было принято решение о досрочном освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты. «За» проголосовал 151 сенатор.

Сам Кудрин ранее опубликовал в своем аккаунте в соцсети пост, в котором проинформировал общественность о направленном президенту Владимиру Путину заявлении об отставке. Руководитель Счетной палаты также сообщил, что в дальнейшем планирует реализовывать крупные проекты, связанные с частными инициативами.

 

 

#Светлана Павлова
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