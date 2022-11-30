Спикер Совфеда Матвиенко пожелала Кудрину удачи на работе в компании "Яндекс"

На пленарном заседании палаты Матвиенко пожелала Кудрину удачи на новой работе, пишут корреспонденты новостного портала Pravda.Ru. При этом спикер выразила надежду на то, что в топе поисковика отныне чаще будет появляться информация от Совфеда.
"Надеемся, Алексей Леонидович, что Совфед с вашим переходом будут чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем", — заявила Матвиенко.
Напомним, сегодня, 30 ноября 2022 года, в Совете Федерации было принято решение о досрочном освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты. «За» проголосовал 151 сенатор.
Сам Кудрин ранее опубликовал в своем аккаунте в соцсети пост, в котором проинформировал общественность о направленном президенту Владимиру Путину заявлении об отставке. Руководитель Счетной палаты также сообщил, что в дальнейшем планирует реализовывать крупные проекты, связанные с частными инициативами.