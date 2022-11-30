Проект 12 канала победил во Всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ — регион 2022»

В эксклюзивном интервью порталу Om1.ru она рассказала, как снимался телевизионный фильм о Михаиле Врубеле, пришлось ли творческой группе столкнуться с присущей работам художника мистикой, и о том, что больше всего поразило её в творчестве живописца.
Известная омская телеведущая и автор телепередач Светлана Веретенникова признается, что её проекты уже не раз были номинированы на престижную премию, но такой высокой награды она удостоилась впервые.
«Я четвёртый раз принимаю участие в „ТЭФИ-Регион“ как финалист, но впервые стою на этой сцене. Благодарю руководство „12 канала“ за возможность делать такие большие и дорогостоящие проекты, а также своих коллег, нашу команду», — отметила она на церемонии награждения.
Её телевизионный фильм «Михаил Врубель. Подняться над земным» покорил членов жюри и зрителей тем, что омичка смогла собрать ценные малоизвестные факты о художнике и подкрепить их «говорящим» видеорядом. Проект в основном снимался в Третьяковской галерее, где проходила крупнейшая за последние 65 лет выставка работ известного художника.
«Есть несколько вещей в моем фильме, которыми я очень дорожу. Например, никто в других материалах об этой выставке не говорил о цитировании произведений Врубеля в кино. В интервью с куратором экспозиции я поделилась своими размышлениями, и она подтвердила, что в фильме „Черный монах“ Ивана Дыховичного цитируется знаменитая „Сирень“. Этот фильм я посмотрела ещё на первом курсе университета. Картина снята по одноименному рассказу Чехова и напрямую, кроме сумасшествия, пересечений у главного героя с биографией Врубеля нет, тем не менее сам дух художника авторам передать удалось. Кроме того, искусствовед Ирина Шуманова дополнила мои размышления ещё одним любопытным наблюдением: цитирование есть и в фильме „Солярис“, оператором которого, как и в „Черном монахе“, был Вадим Юсов», — рассказала Светлана.
Она признается, что в процессе работы над проектом огромное впечатление на неё произвели так называемые «сумасшедшие рисунки» Врубеля, которые он сделал в стенах психиатрической больницы. Эти работы не увидишь в постоянных экспозициях музеев, но теперь с ними можно ознакомиться в фильме «12 канала»:
«Сейчас графические работы художника хранятся в основном в фондах Третьяковки. Многие из них не были утрачены лишь благодаря прозорливости психиатров, которые и в больном Врубеле продолжали видеть гения. Именно врачи в середине прошлого века представили общественности работы, созданные в лечебницах. Это был эффект разорвавшейся бомбы. Художник в этих рисунках предсказал всё развитие живописи в будущем, включая авангард. Стоит сказать о том, что графика Врубеля — абсолютно потрясающее явление. Во время болезни художник намеренно ушёл от цвета и долго писал чёрно-белые картины, желая, чтобы мы разглядели в них тот мир, который видел он. И меня поразило, что Врубель и в графике остался живописцем. В ранних и поздних работах одинаково поражает невероятный штрих».
По словам Светланы Веретенниковой, фильм снимался на удивление легко. Никаких козней со стороны высших сил съёмочная группа не наблюдала.
«Когда я узнала о выставке в Москве, я захотела об этом рассказать. Предложила руководству, и оно поддержало. Появился повод донести до зрителя то, что меня давно волновало. Это ключ к успеху, так как всё, что рассказано в фильме, формулировалось в течение многих лет внутри меня, а фильм был снят очень быстро. В Москве мы снимали три дня, из них два — в Третьяковке, и один день в омском музее, когда картины Врубеля упаковывали и отправляли в столицу. У меня была идея с полиэкранностью, спасибо режиссёру монтажа Владимиру Жукову, что он эту идею воплотил. За первую съёмочную смену удалось смонтировать только одну минуту. Но потом, когда мы наметили основу, всё пошло легко», — отмечает она.
Автор уникального и интересного фильма сожалеет лишь о том, что он пока не вышел на широкую аудиторию. Остаётся надежда, что после столь высокой награды и положительных отзывов экспертов федеральные каналы заметят омский проект.
Сейчас Светлана работает над новым фильмом, посвящённым нашему земляку Иннокентию Анненскому — поэту, драматургу, переводчику и критику. «Поэт Никто» станет для «12 канала» грандиозной работой. Съёмки — в Москве и Санкт-Петербурге, костюмы — от «Ленфильма», в главных ролях — известные актеры, в том числе из культурной столицы. К слову, новой работе уже пророчат большое конкурсное и фестивальное будущее.