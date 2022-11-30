Проект 12 канала победил во Всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ — регион 2022»

Она признается, что в процессе работы над проектом огромное впечатление на неё произвели так называемые «сумасшедшие рисунки» Врубеля, которые он сделал в стенах психиатрической больницы. Эти работы не увидишь в постоянных экспозициях музеев, но теперь с ними можно ознакомиться в фильме «12 канала»: