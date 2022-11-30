Глава Евросовета Шарль Мишель впервые с 2018 года встретится с Си Цзиньпином

Аналитики утверждают, что визит может осложниться стремлением Евросоюза напомнить Китаю о правах человека, чего в поднебесной не любят. Помимо этого отмечается и отсутствие единой позиции по взаимоотношениям с КНР в самом Евросоюзе, пишет газета “Известия”.
Напомним, полтора месяца назад Шарль Мишель встретился с министрами иностранных дел стран ЕС. Итогом трёхчасового совещания стал вывод, гласивший, что Пекин для Брюсселя является системным конкурентом и жёстким соперником.
Европейский Союз накопил много претензий к Китайской Народной Республике. Это и соблюдение прав человека в Гонконге, и торговый дефицит в прошлом году. дошедший до уровня €250 млрд, причём не в пользу ЕС. Ситуация с Тайванем и то, что Пекин не торопится осуждать спецоперацию России на Украине также раздражают Брюссель.
В то же время, европейские лидеры считают, что в коммуникациях с Китаем следует иметь “окно возможностей”. Визит Шарля Мишеля подтверждает то, что Евросоюз хочет сохранить отношения с КНР. Кроме главы государства представитель ЕС встретится с премьером Госсовета Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
В октябре Мишель говорил, что права человека станут частью пекинских переговоров. Кроме этого он тогда надеялся обсудить с Си Цзиньпином климатические изменения, и глобальные медицинские проблемы. После октябрьского саммита лидеров ЕС он уже говорил о желании усилить экономическое взаимодействие с КНР, сместив акцент с прав человека на экономику.
Впрочем, последние события в Китае (мощные выступления против ковидных ограничений) усилили правозащитную составляющую визита Мишеля. Несколько европолитиков уже призвали его отменить визит или использовать его, чтобы “отчитать” руководство КНР.
“Он должен воспользоваться случаем, чтобы выразить нашу озабоченность по ряду вопросов. Если произойдет подавление недавнего протестного движения, ЕС готов поднять этот вопрос в международных институтах и рассмотреть новые санкции”, – заявил глава делегации Европейского парламента по связям с КНР Рейнхард Бютикофер.
Сообщается, что одной из основных тем в повестке Мишеля в разговоре с властями Китая будет Украина, точнее влияние Пекина на Москвы в этой области. Есть информация, что ЕС хочет убедиться, что Китай не будет поставлять Российской Федерации оружие и материалы, подпадающие под санкции.
Ранее агентство Reuters сообщило, что руководитель Евросовета должен был выступить с видеообращением на церемонии открытия международной торговой выставки CIIE в Шанхае. Однако эфир Мишеля был отклонён китайской стороной после того как в поднебесной узнали, что в речи будет критика спецоперации РФ на Украине.
Будет ли Шарль Мишель резким в данном направлении пока не ясно. Известно только, что пресс-конференций не будет, из-за мер противоковидной защиты. В то же время неофициальный рупор правительства КНР – издание Global Times уже назвало визит еврочиновника “значительным шагом для возвращения китайско-европейских отношений к прагматичному сотрудничеству”.