Глава Евросовета Шарль Мишель впервые с 2018 года встретится с Си Цзиньпином

Европейский Союз накопил много претензий к Китайской Народной Республике. Это и соблюдение прав человека в Гонконге, и торговый дефицит в прошлом году. дошедший до уровня €250 млрд, причём не в пользу ЕС. Ситуация с Тайванем и то, что Пекин не торопится осуждать спецоперацию России на Украине также раздражают Брюссель.