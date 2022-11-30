Диетолог Майкл Бол рассказал, как избавиться от пухлых щек

Локальное похудение человека не представляется возможным в связи с тем, что весу свойственно равномерно распределяться по всему телу, пишут корреспонденты Pravda.Ru. Для жировых отложений характерна локализация в определенных местах, и, в частности, на лице, заявил доктор Бол.
Для получения более четких контуров лица необходимо урезать объемы потребляемой соли. Она содержит натрий, удерживающий воду в организме, пояснил диетолог.
Тем, кто желает похудеть, врач рекомендует отдавать предпочтение низкокалорийным продуктам питания, в которых много клетчатки. В их числе – цитрусовые, яблоки, листья салата, арбузы, морковь, сельдерей, огурцы и ананасы.
Чрезвычайно важно также, чтобы ежедневный рацион предполагал соблюдение дефицита калорий. Майкл Бол советует употреблять больше продуктов растительного происхождения.