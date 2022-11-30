Диетолог Майкл Бол рассказал, как избавиться от пухлых щек

Локальное похудение человека не представляется возможным в связи с тем, что весу свойственно равномерно распределяться по всему телу, пишут корреспонденты Pravda.Ru. Для жировых отложений характерна локализация в определенных местах, и, в частности, на лице, заявил доктор Бол.