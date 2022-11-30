Депутат Госдумы России Сухарев инициировал создание единого реестра риелторов

Сухарев проинформировал о том, что направил на рассмотрение правительства законопроект "О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью". Депутат выразил мнение о том, что регулирование единого реестра агентов по недвижимости можно поручить специальному надзорному органу.