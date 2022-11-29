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"Здравсити": Жители Краснодара стали покупать в 1,5 раза больше средств с магнием

Сегодня, 06:24
Фото: пресс-служба здравсити
Маркетплейс здоровья “Здравсити” провел исследования и установил, что препараты на основе магния, которые помогают бороться со стрессом, в Краснодаре стали покупать чаще. Только за последние 2,5 месяца магнийсодержащих препаратов продали в полтора раза больше, чем за все лето.

Наибольшее количество продаж приходится еще на Москву, Петербург, Нижний Новгород и Красноярск, пишет kubnews.ru.

Повышенный спрос на препараты на основе магния обусловлен воздействием макроэлемента на организм человека. Магний действует на нервно-мышечную возбудимость, функцию сердца и участвует в процессе распада углеводов. Кроме этого, макроэлемент способствует снижению артериального давления и расширению сосудов. Это один из самых важных антистрессовых макроэлементов, его часто сочетают с витамином В6. Об этом рассказала гастроэнтеролог Елена Гордеева.

На маркетплейсе “Здравсити” высокий спрос наблюдается на жидкую форму “Магне В6”, поскольку она намного быстрее восполняет дефицит магния в организме и ее можно давать детям, а также таблетки в больших упаковках, которых надолго хватает. Спросом пользуются магнийсодержащие препараты под торговыми марками “Реневал”, “Солгар” и другие.

Гордеева добавила, что прием магния является обязательным для некоторых людей. К примеру, хронический дефицит этого макроэлемента часто наблюдается у больных сахарным диабетом, атеросклерозом, артериальной гипертонией. 

“Повышенная потребность в магнии наблюдается в период интенсивного роста и созревания, при тяжелой физической нагрузке, хроническом стрессе, эмоциональном напряжении, недостаточном сне”, - сказала Елена Гордеева. 

Отмечается, что магний может поступать в организм и с продуктами питания. В частности, около половины суточной нормы можно получить за счет употребления хлеба, круп, орехов и какао. Также много магния содержится в семенах кукурузы, петрушке, капусте, репчатом луке и женьшене. При этом при переизбытке этого макроэлемента в организме здорового человека не происходит никаких негативных реакций. Но при наличии заболеваний печени могут быть проявления заторможенности, сонливости, артериальной гипотонии.

 

#Светлана Павлова
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