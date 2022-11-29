"Здравсити": Жители Краснодара стали покупать в 1,5 раза больше средств с магнием

Отмечается, что магний может поступать в организм и с продуктами питания. В частности, около половины суточной нормы можно получить за счет употребления хлеба, круп, орехов и какао. Также много магния содержится в семенах кукурузы, петрушке, капусте, репчатом луке и женьшене. При этом при переизбытке этого макроэлемента в организме здорового человека не происходит никаких негативных реакций. Но при наличии заболеваний печени могут быть проявления заторможенности, сонливости, артериальной гипотонии.