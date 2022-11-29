В Татарстане начали серийно производить российские внедорожники Aurus Komendant

Komendant сертифицирован, как “автомобиль специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров”. Как и седан Senat, он оснащается восьмицилиндровым V-образным мотором мощностью 598 л. с., а также девятиступенчатой АКПП российского производства.