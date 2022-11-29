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В Татарстане начали серийно производить российские внедорожники Aurus Komendant

Сегодня, 07:44
Завод AURUS в Елабуге начал серийное производство люксовых отечественных внедорожников. Менее чем за 18 месяцев предприятие наладило выпуск уже второй абсолютно новой модели.

Aurus Komendant на 70% состоит из российских комплектующих. Это, в первую очередь, трансмиссия, двигатель и электроника, пишет газета “Известия”.

Komendant сертифицирован, как “автомобиль специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров”. Как и седан Senat, он оснащается восьмицилиндровым V-образным мотором мощностью 598 л. с., а также девятиступенчатой АКПП российского производства.

Цены на новинку стартуют от 33,7 млн рублей. Автомобиль сразу идет в максимальной комплектации.

 

#Светлана Павлова
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