В Татарстане начали серийно производить российские внедорожники Aurus Komendant

Aurus Komendant на 70% состоит из российских комплектующих. Это, в первую очередь, трансмиссия, двигатель и электроника, пишет газета “Известия”.
Komendant сертифицирован, как “автомобиль специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров”. Как и седан Senat, он оснащается восьмицилиндровым V-образным мотором мощностью 598 л. с., а также девятиступенчатой АКПП российского производства.
Цены на новинку стартуют от 33,7 млн рублей. Автомобиль сразу идет в максимальной комплектации.