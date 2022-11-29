В США дали оценку ходу переговоров по введению потолка цен на нефть из России

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на заявление официального представителя Белого дома Джона Кирби.
Кирби заявил, что дискуссии между западными странами «идут хорошо», и подключать к процессу президента США Джо Байдена нет необходимости. Отвечая на вопрос, не нужно ли команде Байдена и ему самому предпринимать больше усилий в публичном пространстве, чтобы попытки Запада ввести потолок стоимости российской нефти осуществились, представитель Белого дома подчеркнул, что в этом необходимости тоже нет.
«Не думаю, что мы находимся в таком положении, когда есть какое-то давление, направленное на то, чтобы мы еще более активно, чем прежде, действовали публично или били тут по газам», — отметил Кирби.