В США дали оценку ходу переговоров по введению потолка цен на нефть из России

Кирби заявил, что дискуссии между западными странами «идут хорошо», и подключать к процессу президента США Джо Байдена нет необходимости. Отвечая на вопрос, не нужно ли команде Байдена и ему самому предпринимать больше усилий в публичном пространстве, чтобы попытки Запада ввести потолок стоимости российской нефти осуществились, представитель Белого дома подчеркнул, что в этом необходимости тоже нет.