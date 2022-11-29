Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В США дали оценку ходу переговоров по введению потолка цен на нефть из России

Сегодня, 17:11
Фото: piqsels.com
Правительство США дало оценку ходу переговоров об установлении предельной стоимости российской нефти.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на заявление официального представителя Белого дома Джона Кирби.

Кирби заявил, что дискуссии между западными странами «идут хорошо», и подключать к процессу президента США Джо Байдена нет необходимости. Отвечая на вопрос, не нужно ли команде Байдена и ему самому предпринимать больше усилий в публичном пространстве, чтобы попытки Запада ввести потолок стоимости российской нефти осуществились, представитель Белого дома подчеркнул, что в этом необходимости тоже нет.

«Не думаю, что мы находимся в таком положении, когда есть какое-то давление, направленное на то, чтобы мы еще более активно, чем прежде, действовали публично или били тут по газам», — отметил Кирби.

Подпишитесь
В Омской области продлили режим повышенной готовности до Нового года
Сегодня, 12:11
В Омске решили лишить статуса историческое здание штаба большевиков
Сегодня, 06:08
Выяснилось, сколько зарабатывают преподаватели и врачи в Омске
Сегодня, 08:49
В администрации Советского округа объяснили закупку, связанную с мобилизацией
Сегодня, 08:56
Стало известно, у кого закупят сладкие новогодние подарки от омского губернатора
Сегодня, 08:55
Стало известно, сколько омичи будут платить за услуги ЖКХ с 1 декабря 2022 года
Сегодня, 03:20