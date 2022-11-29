В России выпустят марку в честь столетия окончания Гражданской войны

На марке изображён памятник “Сыновьям России , воевавшим в Гражданскую войну”. Монумент находится в Севастополе, пишет газета “Известия”.
К выпуску почтовой марки издадут конверты первого дня, а также изготовят штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя и Красноперекопска. Всего выпустят 126 000 марок, стоимость их будет 60 рублей.
Ранее на атомном ледоколе “Сибирь” в Мурманске прошла торжественная церемония гашения марки, на которой изображены отечественные ледоколы “Арктика” и “Сибирь”.