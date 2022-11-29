В России выпустят марку в честь столетия окончания Гражданской войны

К выпуску почтовой марки издадут конверты первого дня, а также изготовят штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя и Красноперекопска. Всего выпустят 126 000 марок, стоимость их будет 60 рублей.