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В России выпустят марку в честь столетия окончания Гражданской войны

Сегодня, 07:46
Уже во вторник 29 ноября в обращение выйдет новая российская марка, посвящённая столетию окончания Гражданской войны в нашей стране.

На марке изображён памятник “Сыновьям России , воевавшим в Гражданскую войну”. Монумент находится в Севастополе, пишет газета “Известия”

К выпуску почтовой марки издадут конверты первого дня, а также изготовят штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя и Красноперекопска. Всего выпустят 126 000 марок, стоимость их будет 60 рублей.

Ранее на атомном ледоколе “Сибирь” в Мурманске прошла торжественная церемония гашения марки, на которой изображены отечественные ледоколы “Арктика” и “Сибирь”.

#Светлана Павлова
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