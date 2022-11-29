В России предложили ввести обязательную маркировку дипфейк-контента

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на RT. Ректор МИРЭА обратился с соответствующим предложением к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.
Дипфейк — синтез изображения, который основывается на искусственном интеллекте. Как отметил Станислав Кудж, жители России имеют минимальное осведомление о дипфейках и о потенциальных угрозах, которые они несут. По словам Куджа, только 12% россиян знакомы с соответствующим термином, а в категории людей в возрасте от 50 лет о нем знает только 3%. В то же время, по словам ректора МИРЭА, 86% уверены в том, что дипфейки используются только для генерирования развлекательного контента.
По словам Станислава Куджа, только 10% россиян догадываются о том, что при помощи дипфейков можно совершать правонарушения, тогда как злоумышленники имеют возможность проходить аутентификацию по лицу с ее помощью. Кудж предложил внести изменения в приказ Минцифры № 734 и в реестр недопустимых событий в сфере кибербезопасности.