В России предложили ввести обязательную маркировку дипфейк-контента

Дипфейк — синтез изображения, который основывается на искусственном интеллекте. Как отметил Станислав Кудж, жители России имеют минимальное осведомление о дипфейках и о потенциальных угрозах, которые они несут. По словам Куджа, только 12% россиян знакомы с соответствующим термином, а в категории людей в возрасте от 50 лет о нем знает только 3%. В то же время, по словам ректора МИРЭА, 86% уверены в том, что дипфейки используются только для генерирования развлекательного контента.