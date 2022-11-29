В Подольске врачебно-физкультурный диспансер получил новое помещение

В диспансере в Подольске наблюдаются порядка 14 тыс. спортсменов из разных городов Подмосковья. В медицинском учреждении оформляются допуски для занятий, осуществляется корректировка нагрузок в рамках тренировок при наличии такой необходимости, сообщает 360tv.ru.
Как отмечает глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков, медучреждению в 2022 году исполнилось 55 лет. На протяжении длительного времени диспансер располагался в довольно стесненных условиях, о чем местные жители рассказали в рамках одной из прошедших выездных администраций. К юбилею диспансера, рассказал Жариков, был сделан подарок — просторное помещение в 500 м².
В диспансере принимают специалисты — педиатр, невролог, окулист, травматолог-ортопед, ЛОР. В 2023 году планируется привлечь дополнительно 11 специалистов, в том числе, кардиолога, хирурга, спортивного психолога и эндокринолога. Новый адрес диспансера — Подольск, Ленинградская улица, дом 9.