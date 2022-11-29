Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Подольске врачебно-физкультурный диспансер получил новое помещение

Сегодня, 17:05
Фото: 1MI
В Подольске врачебно-физкультурный диспансер переехал в новое помещение — теперь он будет располагаться в здании городской детской поликлиники № 3. В старом здании пока еще работают кабинеты массажа и ЛФК.

В диспансере в Подольске наблюдаются порядка 14 тыс. спортсменов из разных городов Подмосковья. В медицинском учреждении оформляются допуски для занятий, осуществляется корректировка нагрузок в рамках тренировок при наличии такой необходимости, сообщает 360tv.ru.

Как отмечает глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков, медучреждению в 2022 году исполнилось 55 лет. На протяжении длительного времени диспансер располагался в довольно стесненных условиях, о чем местные жители рассказали в рамках одной из прошедших выездных администраций. К юбилею диспансера, рассказал Жариков, был сделан подарок — просторное помещение в 500 м².

В диспансере принимают специалисты — педиатр, невролог, окулист, травматолог-ортопед, ЛОР. В 2023 году планируется привлечь дополнительно 11 специалистов, в том числе, кардиолога, хирурга, спортивного психолога и эндокринолога. Новый адрес диспансера — Подольск, Ленинградская улица, дом 9. 

#Общество
Подпишитесь
В Омской области продлили режим повышенной готовности до Нового года
Сегодня, 12:11
В Омске решили лишить статуса историческое здание штаба большевиков
Сегодня, 06:08
Выяснилось, сколько зарабатывают преподаватели и врачи в Омске
Сегодня, 08:49
В администрации Советского округа объяснили закупку, связанную с мобилизацией
Сегодня, 08:56
Стало известно, у кого закупят сладкие новогодние подарки от омского губернатора
Сегодня, 08:55
Стало известно, сколько омичи будут платить за услуги ЖКХ с 1 декабря 2022 года
Сегодня, 03:20