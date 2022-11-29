В Подольске врачебно-физкультурный диспансер получил новое помещение

Как отмечает глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков, медучреждению в 2022 году исполнилось 55 лет. На протяжении длительного времени диспансер располагался в довольно стесненных условиях, о чем местные жители рассказали в рамках одной из прошедших выездных администраций. К юбилею диспансера, рассказал Жариков, был сделан подарок — просторное помещение в 500 м².