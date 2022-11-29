В Омске проезд стал одним из самых дешевых в России

Транспортная акция в Омской области стала особенно актуальной потому, что местные власти вводят систему магистральных маршрутов, на которых пассажиропоток вырос уже примерно на 15%. Как сообщили в российской платежной системе, за два месяца действия предложения пассажиры общественного транспорта сэкономили на проезде порядка 2,5 миллионов рублей, оплачивая поездки картой “Мир” в смартфоне или Картой жителя. При том платить в транспорте “Омкой” стали в 13 раз чаще, а “Миром” в телефоне - 4 раза.