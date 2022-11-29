В Омске проезд стал одним из самых дешевых в России

При оплате проезда смартфоном с загруженной картой “Мир” стоимость будет ниже на 7 рублей, а при оплате «Единой картой Омска» — на 9 рублей. То есть держатели карт «Мир», которых в регионе выдано более полутора миллионов штук, сейчас могут воспользоваться льготной оплатой за проезд — на уровне 16—18 рублей.
Предложение платежной системы «Мир» распространяется на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных терминалами для приема бесконтактных карт. Речь не только о муниципальном транспорте, но и всех частных автобусах и маршруток.
Транспортная акция в Омской области стала особенно актуальной потому, что местные власти вводят систему магистральных маршрутов, на которых пассажиропоток вырос уже примерно на 15%. Как сообщили в российской платежной системе, за два месяца действия предложения пассажиры общественного транспорта сэкономили на проезде порядка 2,5 миллионов рублей, оплачивая поездки картой “Мир” в смартфоне или Картой жителя. При том платить в транспорте “Омкой” стали в 13 раз чаще, а “Миром” в телефоне - 4 раза.
Как меньше платить за проезд
Воспользоваться скидкой можно только при бесконтактном способе оплаты — через смартфон. Для этого нужно загрузить карту «Мир» в свой гаджет через приложение Mir Pay или Samsung Pay. Чтобы оплатить проезд со скидкой в транспорте, достаточно будет разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу.
При оплате проезда «Единой картой Омска» можно не загружать данные карты в мобильный платежный сервис. Скидка в 9 рублей будет действовать и при оплате «пластиком».
Безопасность карты
Создание платежной системы «Мир» стало ключевым событием в построении российской системы платежных карт и обеспечении суверенитета национального платежного пространства страны. Она гарантирует безопасность и бесперебойность проведения внутрироссийских переводов и безналичных платежей.
Безопасность платежей обеспечивается новой собственной технологией платежной системы «Мир» MirAccept 2.0. Ее принципиальное отличие от предыдущей системы в том, что кроме обычной аутентификации пользователя с помощью SMS- и push-уведомлений добавляется анализ индивидуальных особенностей пользователя: платежного поведения, параметров устройств, геолокации и прочего. Такой способ проверки пользователя считается более надежным.