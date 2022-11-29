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Украина планировала военную операцию по захвата Крыма к 2023 году

Сегодня, 17:22
Фото: piqsels.com
Бывший командующий ВДВ Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский сообщил, что операция по захвату Крыма готовилась к 2023 году. При этом точная дата наступления не озвучивалась.

Он пояснил, что для осуществления плана ВСУ нужно выиграть немало сражений. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание The Economist. 

Он также добавил, что если бы киевская власть сообщала о всех своих планах в соцсетях и по телевидению, она бы ничего не добилась.  

Впрочем, Запад опасается, что действия Украины по «возвращению» Крыма или Донбасса гарантированно вызовут эскалацию конфликта и спровоцируют применение ядерного оружия. Аналитики с уверенностью предположили, что попытки наступления ВСУ на Крым испортят отношения президента Владимира Зеленского с его западными партнерами.

#Общество
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