Украина планировала военную операцию по захвата Крыма к 2023 году

Он пояснил, что для осуществления плана ВСУ нужно выиграть немало сражений. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание The Economist.
Он также добавил, что если бы киевская власть сообщала о всех своих планах в соцсетях и по телевидению, она бы ничего не добилась.
Впрочем, Запад опасается, что действия Украины по «возвращению» Крыма или Донбасса гарантированно вызовут эскалацию конфликта и спровоцируют применение ядерного оружия. Аналитики с уверенностью предположили, что попытки наступления ВСУ на Крым испортят отношения президента Владимира Зеленского с его западными партнерами.