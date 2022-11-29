Специалист рассказала, когда нельзя тянуть с обращением за медпомощью

Кроме того, в перечень опасных признаков входят: нарушение речи, тошнота, рвота и диарея, температура тела выше 38 градусов, которая не снижается в течение трех-пяти дней, боли в области сердца и сбои сердечного ритма. Елена Зяблова подчеркнула, что с помощью регулярных профилактических осмотров и диспансеризации можно заблаговременно выявить различные заболевания и вылечить их до появления осложнений.