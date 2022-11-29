Самый рейтинговый проект 12 Канала стал дипломантом конкурса «Моя Земля-Россия»-2022

Награждение прошло 22 ноября в Москве. Конкурс организован Министерством сельского хозяйства России. Из 513 работ жюри выбрало 40 лучших в 12 номинациях.
Программа МЖ — программа- долгожитель. Вот уже 21год каждый вторник выходит в эфир.
Автор проекта «Местные жители» Оксана Савочкина: «Это проект о простых сельских людях- тружениках, которые работают на земле от рассвета до заката, это рассказ о судьбе человека, его жизни, увлечениях.»
Авторы программы стараются охватить всю область, добираются даже в труднодоступные уголки… Тайга, степи, леса и болота. Крупные фермерские хозяйства и маленькие личные подворья- обо всём этом каждый вторник рассказывает программа " Местные жители» на 12 канале.
Сегодня в программе МЖ еще одна судьба, еще одна история жизни… Вера Панкратова из села Хомутинка Нижнеомского района почти 40 лет отдала медицине, она работает в сельском ФАПе. Односельчане называют её — наш доктор Вера, Верочка… Окончив медучилище приехала в родную деревню. Первый опыт получала в соседней деревне Рязанка. Потом перевели в Малую Хомутинку. В 84 г с мужем перебрались на другой берег Оми- в Большую Хомутинку, где и работает по сей день. Вера не случайно выбрала эту профессию, отец был ветврачом и сестра медик. Сейчас на попечении Веры Николаевны 700 человек, плюс две соседние деревни. На вызов приходится ездить и ночью, кстати частенько её возит муж Александр на личном авто. Девиз нашей героини- быть нужной людям! Вера ни на минуту не забывает об этом. Хрупкая, но такая сильная женщина спасла ни одну человеческую жизнь. Вера очень разносторонний человек- занимается цветоводством, усадьба в числе образцовых, а ещё, Вера- заядлая рыбачка. Объехали с мужем все водоёмы в округе. Занимается сбором трав и изготовлением чая.