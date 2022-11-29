Самый рейтинговый проект 12 Канала стал дипломантом конкурса «Моя Земля-Россия»-2022

Сегодня в программе МЖ еще одна судьба, еще одна история жизни… Вера Панкратова из села Хомутинка Нижнеомского района почти 40 лет отдала медицине, она работает в сельском ФАПе. Односельчане называют её — наш доктор Вера, Верочка… Окончив медучилище приехала в родную деревню. Первый опыт получала в соседней деревне Рязанка. Потом перевели в Малую Хомутинку. В 84 г с мужем перебрались на другой берег Оми- в Большую Хомутинку, где и работает по сей день. Вера не случайно выбрала эту профессию, отец был ветврачом и сестра медик. Сейчас на попечении Веры Николаевны 700 человек, плюс две соседние деревни. На вызов приходится ездить и ночью, кстати частенько её возит муж Александр на личном авто. Девиз нашей героини- быть нужной людям! Вера ни на минуту не забывает об этом. Хрупкая, но такая сильная женщина спасла ни одну человеческую жизнь. Вера очень разносторонний человек- занимается цветоводством, усадьба в числе образцовых, а ещё, Вера- заядлая рыбачка. Объехали с мужем все водоёмы в округе. Занимается сбором трав и изготовлением чая.