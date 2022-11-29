Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Пробегавшего через Омск кругосветного марафонца обокрали в Забайкалье

Сегодня, 10:27
Фото: 1MI
иллюстрация
Шпана поломала «Драккар». Даже Омск Руслан Шакин смог покинуть, а вот в Забайкалье марафонцу пришлось задержаться из-за кражи.

Руслана Шакина, который совершает кругосветное путешествие, обокрали в Забайкалье. Видео марафонца с рассказом о краже опубликовали в телеграмм-канале «СМИ Россия не Москва».

В мае этого года Руслан пробегал через Омск. Далее он отправился через Сибирь во Владивосток, а оттуда должен был попасть в японский Вакканай. Но пока пришлось задержаться. В Забайкалье местные жители украли у него «Драккар» — как называет спортсмен коляску с личными вещами.

Коляска нашлась, но с поврежденным колесом. Сначала Руслану придется исправить поломку, а потом он снова отправится достигать свою цель — преодоление расстояния длинной экватора — 40 075 километров. За 3,5 года Руслану удалось преодолеть 33 тыс. километров.

Во время своего путешествия Шакин прерывается лишь на отдых, при этом 60 кг необходимых вещей он возит с собой в той самой беговой коляске. Он не стал называть конкретных виновников, только сказал на видео, что украла и поломала коляску местная «шпана».

Руслан мечтает стать восьмым человеком, который обошел вокруг Земли, и попасть в Книгу рекордов за то, что сделал это без машин сопровождения.

Фото: скриншот видео СМИ Россия не Москва
#Дарья Зыкова#Спорт#Новости#Дальний Восток#Омск#Россия#Марафон#Кража#Кругосветное путешествие
Подпишитесь
В Омской области продлили режим повышенной готовности до Нового года
Сегодня, 12:11
В Омске решили лишить статуса историческое здание штаба большевиков
Сегодня, 06:08
Выяснилось, сколько зарабатывают преподаватели и врачи в Омске
Сегодня, 08:49
В администрации Советского округа объяснили закупку, связанную с мобилизацией
Сегодня, 08:56
Стало известно, у кого закупят сладкие новогодние подарки от омского губернатора
Сегодня, 08:55
Стало известно, сколько омичи будут платить за услуги ЖКХ с 1 декабря 2022 года
Сегодня, 03:20