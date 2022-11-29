Пробегавшего через Омск кругосветного марафонца обокрали в Забайкалье

Руслана Шакина, который совершает кругосветное путешествие, обокрали в Забайкалье. Видео марафонца с рассказом о краже опубликовали в телеграмм-канале «СМИ Россия не Москва».
В мае этого года Руслан пробегал через Омск. Далее он отправился через Сибирь во Владивосток, а оттуда должен был попасть в японский Вакканай. Но пока пришлось задержаться. В Забайкалье местные жители украли у него «Драккар» — как называет спортсмен коляску с личными вещами.
Коляска нашлась, но с поврежденным колесом. Сначала Руслану придется исправить поломку, а потом он снова отправится достигать свою цель — преодоление расстояния длинной экватора — 40 075 километров. За 3,5 года Руслану удалось преодолеть 33 тыс. километров.
Во время своего путешествия Шакин прерывается лишь на отдых, при этом 60 кг необходимых вещей он возит с собой в той самой беговой коляске. Он не стал называть конкретных виновников, только сказал на видео, что украла и поломала коляску местная «шпана».
Руслан мечтает стать восьмым человеком, который обошел вокруг Земли, и попасть в Книгу рекордов за то, что сделал это без машин сопровождения.