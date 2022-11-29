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Песков: эффективность работы президента подтверждена его высокими рейтингами

Сегодня, 10:11
Уровень доверия жителей России к Владимиру Путину - 78,7%. Это выяснили аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые провели опрос среди россиян. Дмитрий Песков прокомментировал высокие рейтинги российского лидера.

Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости. «Какие-то небольшие... совсем небольшие изменения происходят от недели к неделе, то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб, но в целом действительно это такой феномен: Путин — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно», — цитирует издание слова пресс-секретаря президента РФ.

Ранее в Кремле отметили консолидацию российских граждан вокруг президента Путина в этом году на фоне беспрецедентных событий, которые происходят вокруг государства.

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