Песков: эффективность работы президента подтверждена его высокими рейтингами

Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости. «Какие-то небольшие... совсем небольшие изменения происходят от недели к неделе, то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб, но в целом действительно это такой феномен: Путин — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно», — цитирует издание слова пресс-секретаря президента РФ.