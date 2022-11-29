Онколог рассказал, о чем может свидетельствовать боль в горле

При этом специалист уточнил, что речь идет о постоянно боли в горле, которая продолжается больше двух недель. Он также отметил, что о развитии онкологического заболевания могут говорить также такие симптомы, как зубная боль и болезненные ощущения в деснах, появление язвочек, красных и белых пятен в полости рта, заложенность ушей, отек шеи и припухлости. В случае обнаружения у себя подобных проявлений Кубес рекомендовал незамедлительно обратиться к врачу.