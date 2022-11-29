«Не Джордан» забивает свой первый трехочковый в эфире 12 канала!

Генеральный директор 12 канала Артем Серов: ««Не Джордан» — это цикл передач, на создание которых нас вдохновили многократные призеры Суперлиги, омская команда «Нефтяник». В этом году девчонки впервые в истории играют в Премьер-Лиге.
Их соперницы- топовые клубы страны. Мы конечно же решили поддержать наших девчонок и запустили эту программу. Проект молодой, но его уже полюбили. Каждый выпуск набирает тысячи просмотров. «Нефтяник» — вперед!!!»
В каждом выпуске — раскрываем личность. Они конечно профессиональные спортсменки — но, прежде всего девушки. Со своими слабостями и сильными сторонами, интересами и секретами.
Разные локации, интересные гости, откровенные интервью, актуальные сюжеты — все это в проекте «Не Джордан».
Заместитель генерального директора по спецпроектам Ольга Колесник: « Я всегда говорила, что 12 канал – самый спортивный канал нашего региона! И конечно мы не могли не подержать наших баскетболисток. Еще в конце прошлого сезона я понимала, что нужно делать подобный проект. Команда - это всегда единое целое. И это круто! Но ведь хочется узнать – кто эти спортивные девчонки: часто ли возникает желание переобуться из кроссовок в каблуки, походить с макияжем, устроить фотосессию. Вот мы и узнаем, а потом рассказываем вам.»
Очередной выпуск баскетбольной истории в эфире уже сегодня. 29 ноября в 20.35 на 12 канале. Познакомим Вас со сногсшибательной длинноволосой брюнеткой Юлией Захаровой. Жесткий атакующий защитник в игре, в жизни - нежная, обаятельная и очень привлекательная девушка. Её ждёт настоящее испытание боем. Спарринг- партнер - чемпион мира по ММА Андрей Корешков. А привело съемочную группу 12 канала в авторскую школу единоборств Александра Шлеменко неспортивное поведение баскетболисток в одном из матчей. Скандальный ролик мы покажем в эфире.
В каждом выпуске ведущая проекта Юлия Вдовиных предлагает баскетболисткам эксперимент. В новом выпуске – неожиданный поворот. Ради чего Захарова зашла в октагон. И главное - вышла ли она из него!?
Узнаете сегодня 29 ноября в 20.35 - включайте 12 канале! Новый выпуск "Не Джордан" Не пропусти! Будь с командой!