«Не Джордан» забивает свой первый трехочковый в эфире 12 канала!

Заместитель генерального директора по спецпроектам Ольга Колесник: « Я всегда говорила, что 12 канал – самый спортивный канал нашего региона! И конечно мы не могли не подержать наших баскетболисток. Еще в конце прошлого сезона я понимала, что нужно делать подобный проект. Команда - это всегда единое целое. И это круто! Но ведь хочется узнать – кто эти спортивные девчонки: часто ли возникает желание переобуться из кроссовок в каблуки, походить с макияжем, устроить фотосессию. Вот мы и узнаем, а потом рассказываем вам.»