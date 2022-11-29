Молодые ученые протестируют научно-популярный маршрут на конгрессе в Сочи

Туристы увидят окружающий мир совершенно с неожиданной стороны, погрузятся в интереснейшие открытия и попробуют себя в качестве исследователей. Организаторы маршрута акцентировали внимание на том, что таким образом будут созданы новые точки притяжения в туристической сфере страны. Они рассчитывают на существенное повышение туристического потенциала тех субъектов, в которых располагаются ведущие научные объекты России. Речь идет также о популяризации науки и активном привлечении в нее широкой аудитории.