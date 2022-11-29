Молодые ученые протестируют научно-популярный маршрут на конгрессе в Сочи

В роли экскурсоводов выступят сотрудники научных организаций и исследователи. Они расскажут участникам тура о своей работе, продемонстрируют им оборудование, обменяются опытом с экскурсантами и ответят на все интересующие их вопросы, пишет newstracker.ru.
Маршрут под названием «Путешествие в науку: Сочи» предусматривает инициатива «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий в РФ, которая предполагает создание целого ряда уникальных и увлекательных комплексных туров по территории страны для граждан любых возрастов.
Каждый маршрут продуман до мельчайших нюансов, чтобы подарить настоящие приключения участникам туров. Путешественники могут рассчитывать на посещение уникальных научных объектов, доступа ко многим из которых у них не было ранее.
Туристы увидят окружающий мир совершенно с неожиданной стороны, погрузятся в интереснейшие открытия и попробуют себя в качестве исследователей. Организаторы маршрута акцентировали внимание на том, что таким образом будут созданы новые точки притяжения в туристической сфере страны. Они рассчитывают на существенное повышение туристического потенциала тех субъектов, в которых располагаются ведущие научные объекты России. Речь идет также о популяризации науки и активном привлечении в нее широкой аудитории.
В уходящем году туристам предоставили возможность побывать на 50 научно-исследовательских и образовательных объектах, находящихся в 10 субъектах РФ. Между тем перечень направлений будет в значительной степени расширен до 2025 года: у путешественников появится доступ не менее чем к двум сотням объектов в 40 регионах государства.
Первые результаты и дальнейшие перспективы развития научно-популярного туризма будут изучены молодыми учеными в рамках сессии в парке науки и искусства «Сириус» 2 декабря 2022 года.