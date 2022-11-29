Лисовец заявил о некоем “сигнале” для россиян, присутствующем в новой коллекции Dior

Он отметил, что модный дом не желает терять покупателей из России. Ранее сообщалось, что Dior обвинили в скрытой рекламе России из-за рекламной кампании новой рождественской коллекции, пишут «Известия».
По словам эксперта, Dior всегда смотрел в сторону РФ. Он пояснил, что наша страна большая, и продукция компании популярна у женщин, так как в современной моде много агрессии, а Dior придерживается классической, элегантной формы. И вполне естественно, что в настоящее время, когда модный дом лишился российского рынка, он сюда еще посматривает, подчеркнул Лисовец.
Он также заявил, что западные бренды тяжело переносят потерю российских потребителей, поскольку в первую очередь, это бизнес, а уже потом — мода. Чем все закончится, пока непонятно, но то, что через картинки передали «мы с вами, мы где-то рядом, и мы хотим, чтобы вы нас носили» — конечно, это есть, резюмировал стилист.
Напомним, свою новую зимнюю коллекцию Dior представил 25 ноября, при этом многие усмотрели в рекламном ролике отсылки к России, благодаря выступлению моделей в белых кружевных платьях на фоне берез и схожесть с русской гжельской росписью в оформлении новых сумок от этой компании.