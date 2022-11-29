Лисовец заявил о некоем “сигнале” для россиян, присутствующем в новой коллекции Dior

Он также заявил, что западные бренды тяжело переносят потерю российских потребителей, поскольку в первую очередь, это бизнес, а уже потом — мода. Чем все закончится, пока непонятно, но то, что через картинки передали «мы с вами, мы где-то рядом, и мы хотим, чтобы вы нас носили» — конечно, это есть, резюмировал стилист.