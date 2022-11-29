Кирби: США позитивно оценивают дискуссию по введению предельных цен на нефть из РФ

В то же время Reuters, со ссылкой на дипломатические источники, написало, что входящие в Евросоюз государства опять не смогли договориться о снижении стоимости российской нефти. В этот раз из-за Польши. Поляков, по словам источника, не устроил предлагаемый потолок в $65-70, они требовали снизить его вдвое. Польшу поддержали Литва и другие балтийские Лимитрофы.