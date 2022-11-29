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Кирби: США позитивно оценивают дискуссию по введению предельных цен на нефть из РФ

Сегодня, 10:49
Советник по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что дискуссия западных стран по ограничению стоимости российской нефти получила положительный отклик в Белом доме.

По словам Кирби, дискуссия по поводу граничных цен проходит хорошо, при этом нет необходимости привлекать к ней президента США Байдена, пишет газета “Известия”

Советник добавил, что не ощущает давления на Соединённые Штаты, вынуждающее Вашингтон участвовать в дискуссии по поводу введения предельной стоимости российской нефти. Он назвал введение граничных цен “правильным” шагом для ограничения доходов Российской Федерации.

В то же время Reuters, со ссылкой на дипломатические источники, написало, что входящие в Евросоюз государства опять не смогли договориться о снижении стоимости российской нефти. В этот раз из-за Польши. Поляков, по словам источника, не устроил предлагаемый потолок в $65-70, они требовали снизить его вдвое. Польшу поддержали Литва и другие балтийские Лимитрофы. 

Отмечается, что страны G7 договорились ввести граничные цены на российскую нефть ещё в начале сентября. 

#Светлана Павлова
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