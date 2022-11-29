Илон Маск обвинил корпорацию Apple в "давлении на свободу слова"

По словам известного изобретателя из США, руководство Apple практически полностью отказалось размещать рекламу в социальной сети Twitter. Маск выразил мнение о том, что корпорация «ненавидит свободу слова» в своей стране, пишет Pravda.Ru.
Бизнесмен проинформировал о том, что Apple планирует удалить Twitter из магазина App Store, не приводя какие-либо аргументы. Маск сообщил, что намерен уже в ближайшее время разместить в своем аккаунте в соцсети документацию о подавлении свободы слова в Соединенных Штатах. Общество заслуживает того, чтобы знать истину, резюмировал американский предприниматель.
Напомним, ранее появилась информация о том, что правительство США вправе лишить Маска гражданства. С соответствующим заявлением выступили исследователи Сapitol Hunters. Изобретателя назвали нелегалом, бросившим школу в 1995 году.
Представители Сapitol Hunters сообщили, что основатель Tesla и SpaceX подделал документы о своем образовании, поскольку не желал покидать Америку. В действительности степени бакалавра по физике у Илона Маска нет, подчеркнули исследователи.