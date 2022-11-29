Илон Маск обвинил корпорацию Apple в "давлении на свободу слова"

Бизнесмен проинформировал о том, что Apple планирует удалить Twitter из магазина App Store, не приводя какие-либо аргументы. Маск сообщил, что намерен уже в ближайшее время разместить в своем аккаунте в соцсети документацию о подавлении свободы слова в Соединенных Штатах. Общество заслуживает того, чтобы знать истину, резюмировал американский предприниматель.