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Илон Маск обвинил корпорацию Apple в "давлении на свободу слова"

Сегодня, 08:22
Миллиардер Илон Маск подверг резкой критике американскую корпорацию Apple, подчеркнув, что она оказывает "давление на свободу слова".

По словам известного изобретателя из США, руководство Apple практически полностью отказалось размещать рекламу в социальной сети Twitter. Маск выразил мнение о том, что корпорация «ненавидит свободу слова» в своей стране, пишет Pravda.Ru.

Бизнесмен проинформировал о том, что Apple планирует удалить Twitter из магазина App Store, не приводя какие-либо аргументы. Маск сообщил, что намерен уже в ближайшее время разместить в своем аккаунте в соцсети документацию о подавлении свободы слова в Соединенных Штатах. Общество заслуживает того, чтобы знать истину, резюмировал американский предприниматель.

Напомним, ранее появилась информация о том, что правительство США вправе лишить Маска гражданства. С соответствующим заявлением выступили исследователи Сapitol Hunters. Изобретателя назвали нелегалом, бросившим школу в 1995 году.

Представители Сapitol Hunters сообщили, что основатель Tesla и SpaceX подделал документы о своем образовании, поскольку не желал покидать Америку. В действительности степени бакалавра по физике у Илона Маска нет, подчеркнули исследователи. 

 

#Светлана Павлова
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