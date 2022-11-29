Астроном рассказал, почему не стоит опасаться падения на Землю крупных астероидов

Он напомнил, что даже челябинский метеорит, осколки которого упали на территории России в 2013 году, несмотря на сотни пострадавших, глобально планете не угрожал. Баженов пояснил, что на Землю много чего падает, но из-за того, что большая часть планеты покрыта водой, люди никак этих падений не ощущают.