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Астроном рассказал, почему не стоит опасаться падения на Землю крупных астероидов

Сегодня, 17:34
Фото: piqsels.com
Младший научный сотрудник Института астрономии РАН Филипп Баженов объяснил, почему на поверхность Земли не прилетают объемные астероиды, которые могут нанести планете реальный и существенный вред.

По его словам, Земля постоянно подвергается бомбардировке космическими объектами самых разных размеров, но подавляющее их большинство сгорает в атмосфере. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Он напомнил, что даже челябинский метеорит, осколки которого упали на территории России в 2013 году, несмотря на сотни пострадавших, глобально планете не угрожал. Баженов пояснил, что на Землю много чего падает, но из-за того, что большая часть планеты покрыта водой, люди никак этих падений не ощущают.

Таким образом, шансы того, что на Землю прилетит крупное смертоносное космическое тело, ничтожно малы. А вот чего стоит действительно опасаться — так это расширения Солнца, отметил эксперт. Астероид можно взорвать или заставить изменить курс, а с Солнцем ничего такого проделать не получится, резюмировал Филипп Баженов.

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