Астроном рассказал, почему не стоит опасаться падения на Землю крупных астероидов

По его словам, Земля постоянно подвергается бомбардировке космическими объектами самых разных размеров, но подавляющее их большинство сгорает в атмосфере. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на интернет-издание «Подмосковье Сегодня».
Он напомнил, что даже челябинский метеорит, осколки которого упали на территории России в 2013 году, несмотря на сотни пострадавших, глобально планете не угрожал. Баженов пояснил, что на Землю много чего падает, но из-за того, что большая часть планеты покрыта водой, люди никак этих падений не ощущают.
Таким образом, шансы того, что на Землю прилетит крупное смертоносное космическое тело, ничтожно малы. А вот чего стоит действительно опасаться — так это расширения Солнца, отметил эксперт. Астероид можно взорвать или заставить изменить курс, а с Солнцем ничего такого проделать не получится, резюмировал Филипп Баженов.