В РАСО назвали лауреатов политической премии «Гамбургский счет»

В номинации «Лучшая зарубежная региональная кампания» лауреатом стал Рон ДеСантис, избиравшийся на должность губернатора Флориды в США. Даже в ранее колеблющемся штате ДеСантис смог одержать победу над оппонентом с перевесом в 20% голосов. В результате он даже стал одним из двух основных претендентов на президентскую номинацию от республиканской партии в 2024 году.