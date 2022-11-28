В РАСО назвали лауреатов политической премии «Гамбургский счет»

Победителем в одной из зарубежных номинаций был назван глава Франции Эмманюэль Макрон, зарубежным политиком года стал Реджеп Эрдоган, а в России премию присудили посмертно Владимиру Жириновскому, пишет newsnn.ru.
По мнению экспертов премии, вторая президентская кампания Эмманюэля Макрона проходила в сложных условиях экономической рецессии и многочисленных протестов, а также на фоне роста популярности антиистеблишментных политиков. Однако его штаб разработал довольно эффективную стратегию, которая включала: размывание электората оппонентов спойлерскими проектами, ребрендинг президентского движения, а также непосредственно главы государства.
При этом лучшей заграничной избирательной кампанией по выборам в парламент стала итальянская партия «Братья Италии», руководит которой Джорджа Мелони. Эта кампания стала результативной не только благодаря эффективной отстройке от обвинений в якобы фашистской и пророссийской политической силе, но и предъявлению образа руководителя партии как «эмотивной женщины с планом».
В номинации «Лучшая зарубежная региональная кампания» лауреатом стал Рон ДеСантис, избиравшийся на должность губернатора Флориды в США. Даже в ранее колеблющемся штате ДеСантис смог одержать победу над оппонентом с перевесом в 20% голосов. В результате он даже стал одним из двух основных претендентов на президентскую номинацию от республиканской партии в 2024 году.
Зарубежным политиком 2022 года стал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В числе российских кампаний «партии власти» по выборам в местный парламент лауреатом стала кампания «Единой России» по выборам в Сахалинскую думу.
«Раннее начало кампании, гармоничный список во главе с губернатором Валерием Лимаренко, использование современных цифровых технологий, индивидуальный тренинг кандидатов позволили значительно улучшить результаты партии по сравнению с 2021 годом и прошлыми региональными выборами», — подчеркнули в оргкомитете премии.
Политическая премия «Гамбургский счет» организована Российской ассоциацией по связям с общественностью в 2016 году. Ею награждаются политики, партии, политические группы и кандидаты в России и за границей, которые продемонстрировали при условиях конкуренции и соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность.