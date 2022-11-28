Села в такси и пропала. В Омске ищут женщину, которой нужна медицинская помощь

Вчера, 27 ноября, в паблике омских поисковиков «Доброспас-Омск» появилась ориентировка на 31-летню Татьяну Фисенко. Вчера в 14:00 женщина села в такси, которое вызвали к дому № 3 на улице Степанца.
Она должна была доехать до дома № 24 на улице Серова, но так и не добралась до конечного пункта поездки. Ее местонахождение неизвестно.
Пропавшая омичка была в красной куртке, темно-фиолетовой шапке, серые брюки и оранжевые кроссовки. Женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Сообщить о пропавшей нужно по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102 для мобильного телефона).