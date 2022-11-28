РЭО взял под контроль вывоз мусора в регионах на новогодние праздники

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что традиционно в период празднования Нового года в нескольких регионах могут происходить сбои с вывозом отходов, а этого нельзя допускать, исходя из стабильного оказания услуг населению и реализации проекта по развитию экономики замкнутого цикла. По словам Буцаева, после попадания в мусорный бак при правильной утилизации у отходов есть шанс повторного использования. Для этого в компании "Российский экологический оператор" постоянно работают над совершенствованием РОП, формированием экономики замкнутого цикла и стимулированием бизнеса к переходу на продукты, произведенные из вторичного сырья.