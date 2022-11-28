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РЭО взял под контроль вывоз мусора в регионах на новогодние праздники

Сегодня, 11:37
Фото: Медиахолдинг 1MI
В период новогодних праздников компания “Российский экологический оператор” традиционно организует мониторинг деятельности региональных операторов, работающих в сфере ТКО. Наблюдение за ситуацией будет осуществляться ежечасно и направлено на предотвращение возможного мусорного коллапса.

Как сообщает 360tv.ru, на сегодняшний день определены двести восемьдесят четыре зоны деятельности регоператоров в восьмидесяти четырех субъектах Российской Федерации. В общей сложности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляет деятельность сто восемьдесят один региональный оператор.

Для ежечасного мониторинга регоператоров компания РЭО использует различные методы. В том числе это прямая связь с регионами и региональными операторами, сообщения в системе “РЭО Радар”, информация в медиапространстве. Оперативное получение данных позволяет федеральному центру своевременно включаться в ситуацию и помогать регионам.

Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что традиционно в период празднования Нового года в нескольких регионах могут происходить сбои с вывозом отходов, а этого нельзя допускать, исходя из  стабильного оказания услуг населению и реализации проекта по развитию экономики замкнутого цикла. По словам Буцаева, после попадания в мусорный бак при правильной утилизации у отходов есть шанс повторного использования. Для этого в компании "Российский экологический оператор" постоянно работают над совершенствованием РОП, формированием экономики замкнутого цикла и стимулированием бизнеса к переходу на продукты, произведенные из вторичного сырья.

Генеральный директор Российского экологического оператора отметил, что мусорный коллапс возможен по комплексу причин. В том числе на ситуацию может повлиять увеличение объема образования отходов и затрудненное дорожное движение из-за погодных условий.

Напомним, федпроект “Экономика замкнутого цикла” был включен правительством Российской Федерации в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Ответственным за него назначили компанию “Российский экологический оператор”. В рамках реализации федерального проекта будут построены экотехнопарки в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. На базе экотехнопарков будут работать предприятия по утилизации отходов, которые в год смогут вовлекать в хозяйственный оборот свыше миллиона тонн вторичных ресурсов.

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