Пять человек стали жертвами оползня на острове Искья в Италии

В соответствии с предварительными данными, из 11 человек, считавшихся пропавшими без вести в результате схода оползня, найдены тела четырех, трое из них — дети. Ранее поступала информация о гибели женщины, сообщает 360tv.ru со ссылкой на агентство ANSA.
В минувшую субботу на остров Искья обрушились сильные ливни, спровоцировавшие оползни и наводнения. В результате разгула стихии обрушено десять зданий. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что более 200 человек были эвакуированы. Как отметил глава ведомства, поисково-спасательные работы затруднены в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Власти приняли решение временно закрыть на острове школы и объявили режим чрезвычайной ситуации. Известно, что на ликвидацию последствий природного катаклизма направят 2 млн долларов.