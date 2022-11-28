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Пять человек стали жертвами оползня на острове Искья в Италии

Вчера, 10:24
Фото: pxhere.com
На острове Искья в Неаполитанском заливе в результате оползня пострадали люди. К настоящему моменту спасатели обнаружили тела четырех жертв стихии.

В соответствии с предварительными данными, из 11 человек, считавшихся пропавшими без вести в результате схода оползня, найдены тела четырех, трое из них — дети. Ранее поступала информация о гибели женщины, сообщает 360tv.ru со ссылкой на агентство ANSA. 

В минувшую субботу на остров Искья обрушились сильные ливни, спровоцировавшие оползни и наводнения. В результате разгула стихии обрушено десять зданий. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что более 200 человек были эвакуированы. Как отметил глава ведомства, поисково-спасательные работы затруднены в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Власти приняли решение временно закрыть на острове школы и объявили режим чрезвычайной ситуации. Известно, что на ликвидацию последствий природного катаклизма направят 2 млн долларов. 

#Происшествия#В мире
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