Пять человек стали жертвами оползня на острове Искья в Италии

В минувшую субботу на остров Искья обрушились сильные ливни, спровоцировавшие оползни и наводнения. В результате разгула стихии обрушено десять зданий. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что более 200 человек были эвакуированы. Как отметил глава ведомства, поисково-спасательные работы затруднены в связи с неблагоприятными погодными условиями.