Покидать польский отель отказались 250 украинских беженцев

Беженцы из Украины обратились к польским властям с просьбой воспрепятствовать выселению их из отеля "Икар", в котором они проживают уже несколько месяцев, пишет Pravda.Ru.
«Нам предлагается переселиться в другие населенные пункты, как правило, значительно удаленные от Познани, или снять квартиру, что при очень высоких в последнее время ценах аренды для нас недостижимо», — говорится в тексте письма беженцев на имя руководителя правительства Польши.
Мигранты из Украины считают нормой бесплатное размещение в отеле, тогда как поляки придерживаются иного мнения. Они полагают, что переехавшим в их страну украинцам необходимо самостоятельно обеспечивать себя жильем.
Администрация "Икара" сообщила, что украинцы бесплатно получают в отеле трехразовое питание, и в их номерах регулярно проводят уборку. Кроме того, беженцы пользуются автопарковкой. Нуждающимся оказывает помощь психолог.
Из комментариев пресс-атташе гостиничного холдинга Польши Магдалены Шефернакер следует, что украинцам был предоставлен отпуск с пометкой «все включено», который оплачивают налогоплательщики республики.