Покидать польский отель отказались 250 украинских беженцев

«Нам предлагается переселиться в другие населенные пункты, как правило, значительно удаленные от Познани, или снять квартиру, что при очень высоких в последнее время ценах аренды для нас недостижимо», — говорится в тексте письма беженцев на имя руководителя правительства Польши.