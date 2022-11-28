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Покидать польский отель отказались 250 украинских беженцев

Сегодня, 11:57
В отеле "Икар" польского города Познань были размещены 250 украинских беженцев. Комфортное, а главное бесплатное проживание там привело "гостей" в такой восторг, что они выступили с протестом, когда им предложили освободить номера.

Беженцы из Украины обратились к польским властям с просьбой воспрепятствовать выселению их из отеля "Икар", в котором они проживают уже несколько месяцев, пишет Pravda.Ru.

«Нам предлагается переселиться в другие населенные пункты, как правило, значительно удаленные от Познани, или снять квартиру, что при очень высоких в последнее время ценах аренды для нас недостижимо», — говорится в тексте письма беженцев на имя руководителя правительства Польши.

Мигранты из Украины считают нормой бесплатное размещение в отеле, тогда как поляки придерживаются иного мнения. Они полагают, что переехавшим в их страну украинцам необходимо самостоятельно обеспечивать себя жильем.

Администрация "Икара" сообщила, что украинцы бесплатно получают в отеле трехразовое питание, и в их номерах регулярно проводят уборку. Кроме того, беженцы пользуются автопарковкой. Нуждающимся оказывает помощь психолог.

Из комментариев пресс-атташе гостиничного холдинга Польши Магдалены Шефернакер следует, что украинцам был предоставлен отпуск с пометкой «все включено», который оплачивают налогоплательщики республики.

 

#Светлана Павлова
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