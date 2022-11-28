Минниханов запретил использование БПЛА в Татарстане

«В целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности объектов промышленности и транспортной инфраструктуры на территории Республики Татарстан... постановляю: запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Республики Татарстан», — цитирует главу республики RT.
Запрет не касается беспилотников, которые принадлежат органам правительства и подведомственным им организациям, органам местного самоуправления, а также иным организациям и физлицам по специальным договорам с органами госвласти.
Ранее власти ДНР ввели запрет на использование беспилотников на время СВО.