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Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главной целью обладание мощнейшим ядерным оружием в мире

Сегодня, 11:56
Главной целью властей КНДР является создание сильнейших на планете стратегических ядерных сил. Их мощность должна быть "невиданной и абсолютной", подчеркнул лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Такой арсенал вооружения необходим Северной Корее исключительно для того, чтобы защитить собственные интересы и обеспечить суверенитет государства, пишет Pravda.Ru.

Конечная цель Ким Чен Ына – получить наиболее могущественную в мире стратегическую мощь. Политик акцентировал внимание на том, что ведущим инженерам КНДР успешно удалось сделать невероятный «скачок» в процессе модернизации МБР нового поколения типа "Хвасон-17". Речь идет о мощнейшей в мире установке, подчеркнул Ким Чен Ын.

По словам северокорейского лидера, инженеры продемонстрировали всему миру твердую решимость страны достичь поставленной цели и создать самую сильную армию планеты. 

 

#Светлана Павлова
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