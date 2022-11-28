Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал главной целью обладание мощнейшим ядерным оружием в мире

Конечная цель Ким Чен Ына – получить наиболее могущественную в мире стратегическую мощь. Политик акцентировал внимание на том, что ведущим инженерам КНДР успешно удалось сделать невероятный «скачок» в процессе модернизации МБР нового поколения типа "Хвасон-17". Речь идет о мощнейшей в мире установке, подчеркнул Ким Чен Ын.