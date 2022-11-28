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Китай заявил об отказе признавать однополярную гегемонию

Вчера, 10:27
Фото: piqsels.com
Власти Китая вместе с Россией не признают однополярную гегемонию и применение политики грубой силы.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на пресс-службу МИД КНР и заявление главы ведомства Вана И.

Как подчеркнул Ван И, Китай и Россия продвигают вместе многополярный мир и не признают однополярную гегемонию, и вместе «упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН». Также глава МИД Китая отметил, что оба государства придерживаются миропорядка, который основывается на международном праве. Как и Россия, Китай выступает против политики грубой силы — такую позицию министр иностранных дел КНР назвал «соответствующей тенденциям развития современности».

По словам главы МИД КНР, руководство Китая планирует сохранять контакты с коллегами из России на высоком уровне. Кроме того, власти КНР считают взаимную поддержку важным условием развития обоих государств.

Ван И призвал к продолжению укрепления связей между странами Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Такая работа, по его словам, позволит достигнуть мира и стабильности на региональном и на международном уровнях. 

#Политика#В мире
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