Китай заявил об отказе признавать однополярную гегемонию

Как подчеркнул Ван И, Китай и Россия продвигают вместе многополярный мир и не признают однополярную гегемонию, и вместе «упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН». Также глава МИД Китая отметил, что оба государства придерживаются миропорядка, который основывается на международном праве. Как и Россия, Китай выступает против политики грубой силы — такую позицию министр иностранных дел КНР назвал «соответствующей тенденциям развития современности».