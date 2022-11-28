Эксперт: Кашу можно есть не только на завтрак

Специалист объяснила, что все каши полезны. К примеру, кукурузная способствует стабилизации работы кишечника, а гречневая помогает улучшить состояние нервной системы. По ее словам, даже в кашах быстрого приготовления много полезных веществ. А вот манная каша является «пустышкой» — в ней нет ни витаминов, ни микроэлементов, подчеркнула эксперт.