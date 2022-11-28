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Эксперт: Кашу можно есть не только на завтрак

Сегодня, 12:19
Фото: piqsels.com
Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что кашу можно есть не только на завтрак, как ошибочно полагают многие люди, но и в любое другое время дня. Это блюдо содержит сложные углеводы, благодаря которым организм получает энергию.

Она добавила, что вещества, содержащиеся в каше, способствуют улучшению памяти и когнитивных функций, а также повышению работоспособности. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на телеканал «Москва 24».

Специалист объяснила, что все каши полезны. К примеру, кукурузная способствует стабилизации работы кишечника, а гречневая помогает  улучшить состояние нервной системы. По ее словам, даже в кашах быстрого приготовления много полезных веществ. А вот манная каша является «пустышкой» — в ней нет ни витаминов, ни микроэлементов, подчеркнула эксперт.

Кашу можно есть весь день — как во время основных приемов пищи, так и в виде перекуса между завтраком и обедом, резюмировала Ирина Мансурова.

#Общество
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