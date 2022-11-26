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В Омске завершились розыски 30-летней девушки-педагога

Сегодня, 08:28
Фото: Город55
иллюстрация
В Омске на берегу Иртыша нашли девушку, пропавшую еще в мае.

Издание «Вечерний Омск» сообщило о грустной находке на берегу Иртыша. Нашли и опознали 30-летнюю девушку, которая перестала выходить на связь еще в мае. Девушка работала репетитором по истории и обществознанию, родственников не было, в полицию обратились ее знакомые. Заподозрили неладное они только осенью.

Теперь поиски завершены. Ее нашли на берегу, у причала деревни Новоалександровка в Советском округе Омска. Эксперты из правоохранительных органов не обнаружили на теле признаков насильственной смерти.

Редакция выражает искренние соболезнования близким погибшей.

#Дарья Зыкова#Омск#Полиция#Новости#Поиск пропавших
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