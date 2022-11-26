В Омске завершились розыски 30-летней девушки-педагога

Издание «Вечерний Омск» сообщило о грустной находке на берегу Иртыша. Нашли и опознали 30-летнюю девушку, которая перестала выходить на связь еще в мае. Девушка работала репетитором по истории и обществознанию, родственников не было, в полицию обратились ее знакомые. Заподозрили неладное они только осенью.
Теперь поиски завершены. Ее нашли на берегу, у причала деревни Новоалександровка в Советском округе Омска. Эксперты из правоохранительных органов не обнаружили на теле признаков насильственной смерти.
Редакция выражает искренние соболезнования близким погибшей.