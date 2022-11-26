Первый Российский винодельческий форум завершился в Москве Фм

Спикеры единогласно выразили мнение о том, что на сегодняшний день виноделие представляет собой наиболее динамично развивающуюся отрасль отечественного сельского хозяйства. У него огромный потенциал для экспорта, особенно в КНР, невзирая на крайне сложное положение дел в геополитике, отметили участники мероприятия.