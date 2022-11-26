Первый Российский винодельческий форум завершился в Москве Фм

Участниками форума стали 1700 отраслевых профессионалов, представителей массмедиа и торговой сферы, рестораторов и блогеров, пишет newsnn.ru. Более чем 150 спикерам предложили возможность принять участие в 43 тематических мастер-классах, презентациях и сессиях. Официальным информационным партнером Первого Российского винодельческого форума выступил федеральный медиахолдинг 1MI.
В пленарном заседании на тему «Виноделие России: новая орбита» участвовала зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко. По итогам Первого Российского винодельческого форума обобщат все предложения, которые озвучили профессионалы отрасли, сообщил советник главы российского государства Антон Кобяков. По его словам, в результате этого эффективно решатся самые актуальные проблемы отрасли.
Предправления ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев заявил, что Российский винодельческий форум запланировали проводить ежегодно.
«Москва является крупнейшим потребителем вина среди всех регионов России. АВВР всего год, и очень символично, что мы подвели итоги первого года таким ярким событием – Первым Российским винодельческим форумом», - заявил Киселев.
Он выразил благодарность главе оргкомитета мероприятия – вице-премьеру Правительства РФ Виктории Абрамченко, а также Фонду Росконгресс, подчеркнув, что они качественно подготовили и на должном уровне провели важнейшее винное мероприятие страны.
Спикеры единогласно выразили мнение о том, что на сегодняшний день виноделие представляет собой наиболее динамично развивающуюся отрасль отечественного сельского хозяйства. У него огромный потенциал для экспорта, особенно в КНР, невзирая на крайне сложное положение дел в геополитике, отметили участники мероприятия.
По словам главы Роскачества Максима Протасова, не так давно завершилось пятое по счету ежегодное исследование «Винный гид России», в ходе которого традиционно проверяли качество отечественной винодельческой продукции. Профильное ведомство исследовало не менее 500 образцов белых и красных вин, произведенных исключительно из того винограда, который вырастили в нашей стране.