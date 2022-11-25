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Югра стала лидером по охвату вакцинацией от гриппа

Сегодня, 08:18
В Ханты Мансийский округе привилась от гриппа большая часть населения (более 50%), по состоянию на 18 ноября регион является лидером в стране по охвату вакцинацией.

Об этом пишет INFOX. RU со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Вторая в рейтинге Тюменская область, а на третьем месте ЯНАО. Последняя позиция у Мурманской области. Там вакцину от гриппа получили около 24%.

В Роспотребнадзоре сообщили, что рейтинг регионов России по охвату вакцинацией против гриппа будет еженедельно по вторникам публиковаться на сайте ведомства.

В целом по стране привилось от гриппа около 60 млн человек, что составляет чуть более сорока процентов россиян. Напомним, что прививочная кампания от гриппа в РФ стартовала 5 сентября.

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