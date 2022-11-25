Югра стала лидером по охвату вакцинацией от гриппа

Об этом пишет INFOX. RU со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Вторая в рейтинге Тюменская область, а на третьем месте ЯНАО. Последняя позиция у Мурманской области. Там вакцину от гриппа получили около 24%.
В Роспотребнадзоре сообщили, что рейтинг регионов России по охвату вакцинацией против гриппа будет еженедельно по вторникам публиковаться на сайте ведомства.
В целом по стране привилось от гриппа около 60 млн человек, что составляет чуть более сорока процентов россиян. Напомним, что прививочная кампания от гриппа в РФ стартовала 5 сентября.