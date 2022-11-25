Врач рекомендовала людям с диабетом присмотреться к средиземноморской диете

Кроме того, следует исключить алкоголь. Вместо этого желательно переключить внимание на овощи и несладкие фрукты, рыбу, цельнозерновые крупы и макароны, бобовые. Из напитков же наиболее предпочтительными будут несладкий чай или кофе, подчеркнула Оксана Михалева.