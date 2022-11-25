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Врач рекомендовала людям с диабетом присмотреться к средиземноморской диете

Сегодня, 16:14
Фото: piqsels.com
Детский эндокринолог, диетолог Оксана Михалева рассказала о пользе средиземноморской диеты для пациентов с сахарным диабетом второго типа.

Она пояснила, что принцип данной диеты основан на употреблении сложных углеводов, белков и полиненасыщенных жиров. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на издание «Лайф».

По словам эндокринолога, людям с диабетом необходимо отказаться от таких продуктов, как сахар, мед, выпечка и сладости, сладкая газировка, жирное мясо, фрукты с большим содержанием сахара (виноград, бананы и другие), сливочное масло и сыр.

Кроме того, следует исключить алкоголь. Вместо этого желательно переключить внимание на овощи и несладкие фрукты, рыбу, цельнозерновые крупы и макароны, бобовые. Из напитков же наиболее предпочтительными будут несладкий чай или кофе, подчеркнула Оксана Михалева.

#Общество
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