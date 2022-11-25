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Воробьев призвал отправлять мобилизованным только “уместную” гумпомощь

Сегодня, 10:10
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с мобилизованными в Одинцово. Последние рассказали, что нередко в виде гумпомощи от населения им могут поступать не только недопустимые, но и опасные в зоне спецоперации предметы.

Военнослужащие попросили губернатора наладить обратную связь с теми, кто хочет помочь. По их словам, помощь должна быть уместной, пишет infox.ru со ссылкой на “360”. По словам Воробьева, региональная администрация поддерживает связь с командирами подразделений для того, чтобы солдатам привозили действительно нужное снаряжение. 

Губернатор обратился к своим коллегам, призвал их при отправке гуманитарной помощи не допускать недоразумений и проверять отправляемые грузы. Так, например, мобилизованные рассказали о поступивших им сидушках ярких расцветок. Такое снаряжение делает из солдата заметную цель. 

Военнослужащие пояснили: люди, которые собирают помощь, могут потратить свои силы и деньги, но их посылки могут оказаться не только бесполезными, но и навредить.

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