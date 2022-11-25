Воробьев призвал отправлять мобилизованным только “уместную” гумпомощь

Военнослужащие попросили губернатора наладить обратную связь с теми, кто хочет помочь. По их словам, помощь должна быть уместной, пишет infox.ru со ссылкой на “360”. По словам Воробьева, региональная администрация поддерживает связь с командирами подразделений для того, чтобы солдатам привозили действительно нужное снаряжение.