Воробьев призвал отправлять мобилизованным только “уместную” гумпомощь

Военнослужащие попросили губернатора наладить обратную связь с теми, кто хочет помочь. По их словам, помощь должна быть уместной, пишет infox.ru со ссылкой на “360”. По словам Воробьева, региональная администрация поддерживает связь с командирами подразделений для того, чтобы солдатам привозили действительно нужное снаряжение.
Губернатор обратился к своим коллегам, призвал их при отправке гуманитарной помощи не допускать недоразумений и проверять отправляемые грузы. Так, например, мобилизованные рассказали о поступивших им сидушках ярких расцветок. Такое снаряжение делает из солдата заметную цель.
Военнослужащие пояснили: люди, которые собирают помощь, могут потратить свои силы и деньги, но их посылки могут оказаться не только бесполезными, но и навредить.